Нью-Йорк, США, , 18:28 — REGNUM Албанский постоянный представитель при ООН Ферит Ходжа 28 сентября вступил в полемику с российским коллегой Василием Небензей по косовскому вопросу.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Небензя провел параллели между специальной военной операцией России на территории б. УССР и Косовской войной 1999 года, когда НАТО добилась отчуждения Косово от Югославии с помощью бомбежек, и обвинил Запад в применении двойных стандартов. Российский дипломат, вслед за президентом России Владимиром Путиным, отметил, что в Косово, в отличие от Крыма, не проводилось референдума о провозглашении независимости от Сербии.

Комментируя выступление Небензи, Ходжа назвал заявление дипломата «неточным» и «ошибочным». Албанский дипломат подчеркнул, что Косово и Сербия «встречаются и ведут диалог», а не боевые действия. Так албанский дипломат попытался с помощью громких обвинений уклониться от упоминания о бомбардировок НАТО.

Ферит Ходжа «Российская делегация снова провела параллель с Косово, независимой страной, признанной половиной ООН, в том числе половиной этого совета, так что это неправильно, неточно и достойно сожаления… Ничто не может быть более искусственным и натянутым, чем сопоставление международных усилий по прекращению конфликта, защите гражданского населения и налаживанию мирного процесса, поиску устойчивого решения, как это было в случае с Косово, с чистой и неспровоцированной агрессией и референдумом, который сейчас проводится».

По его словам, «никого этим не одурачить, никто не пытается сравнивать несравнимое, никакие краткие экскурсы в исторический и политический контекст не помогут России отвлечь внимание от ее специальной военной операции» на территории б. УССР или «проложить мост к международному праву, которое проводит эту международную параллель». «Косово и Сербия вынуждены вести диалог для решения своих проблем, они встречаются, а не ведут боевые действия», — сказал Ходжа.

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