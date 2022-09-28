Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, , 17:58 — REGNUM В Карачаево-Черкесии было совершено убийство полуторагодовалой девочки. По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемым по нему проходит родной дядя убитой, который забил её насмерть, из-за того что она капризничала и отказывалась есть, сообщили 28 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийство Jo Naylor

«Мужчина находился по месту своего жительства в станице Зеленчукская вместе со своей полуторагодовалой племянницей. Ребенок капризничал и отказывался есть, из-за чего злоумышленник нанес ей несколько ударов, после чего оставил лежать на диване и вышел во двор домовладения», — говорится в сообщении Следственного органа.

Когда подозреваемый вошел в дом спустя час, оказалось, что ребенок лежит без признаков жизни. Он сообщил об этом своей сестре, находившейся на работе. Прибывшие на место преступления врачи констатировали смерть девочки.

Экспертиза показала, что ребенку были нанесены серьезные травмы, среди которых — множественные переломы, черепно-мозговая травма, разрыв левой почки. Задержанный за жестокое убийство отправлен на время следствия за решетку. В совершенном преступлении он сознался.