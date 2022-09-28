Киев, 28 сентября, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Россия должна поставить перед собой задачу осуществления ирреденты. Об этом 28 сентября сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.

(сс) Andrew Butko Референдум в Донецке

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«Россия должна поставить перед собой задачу ирреденты, т.е. воссоединения русского народа и возвращения русских земель», — заявил эксперт.

Подобные цели и задачи предполагают наличие идеологического обоснования, полагает Безпалько.

«У нас по-прежнему официально не должно быть идеологии. Тем не менее опыт показывает, что именно идеология — это часто то, чего нам не хватает. Идеология — это чётко прописанные ценности и вытекающие из них цели и задачи», — заключил политолог.

Напомним, что ранее в Херсонской и Запорожской областях бывшей УССР, а также в ДНР и ЛНР прошёл референдум о возвращении этих регионов в состав России.