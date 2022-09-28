Бишкек, , 17:57 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии приняло комплекс мер по оказанию медицинской помощи гражданам, пострадавшим в ходе недавнего вооруженного конфликта с Таджикистаном. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Эвакуированные жители Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области, села Карамык Чон-Алайского района Ошской области и военнослужащие амбулаторную медицинскую помощь могут получить на льготных условиях без дополнительной оплаты.

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Также им выписывают рецепты на лекарственное обеспечение по дополнительному пакету обязательного медицинского страхования на льготной основе.

При обращении в стационары граждан, получивших ранения во время вооружённого конфликта, полностью освобождают от внесения сооплаты в течение года.

ИА REGNUM напоминает, что в результате произошедшего в период с 14 по 18 сентября 2022 года вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии погибли 62 киргизстанца и ещё 198 получили различные ранения.

Также были повреждены и разрушены более 430 домов, несколько школ, детсадов и другие административных зданий. Почти 136,8 тысячи человек были вынуждены эвакуироваться в другие районы и области Киргизии.

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