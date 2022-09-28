Волгоград, 28 сентября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Факт мошенничества в особо крупном размере при ремонте школы и онкодиспансера выявили полицейские в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

По данным оперативников, учебное и медицинское учреждения заключили контракты с коммерческой организацией. Подрядчик должен был заменить кровлю в онкодиспансере за 18 млн рублей и капитально отремонтировать школу на сумму, превышающую 5,5 млн рублей. Директор фирмы после получения авансов создал видимость работ, а затем прекратил их, заказчики расторгли контракты, а подозреваемый подал заявление о признании юридического лица банкротом.

Возбуждено уголовное дело. По месту жительства коммерсанта проведены обыски, изъяты черновые записи и документация.