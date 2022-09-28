28 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Der Tagesspiegel о том, что в службе безопасности Германии допустили, что поврежденные нитки «Северного потока» и «Северного потока — 2» станут навсегда непригодными для эксплуатации.

Анна Царькова, , 17:56 — REGNUM В Германии допустили, что поврежденные нитки «Северного потока» и «Северного потока — 2» станут навсегда непригодными для эксплуатации, сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на источник в немецком правительстве. Уточняется, что если быстро не отремонтировать поврежденные нитки трубопроводов, то попавшая в газопроводы соленая вода спровоцирует коррозию.

Северный поток - 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом указали на то, что Германии самое время поблагодарить Америку за то, что ФРГ на пути к уничтожению своей экономики без доступного российского газа. Иные указали на то, что разрушено также и российское имущество и в этом нет поводов для радости.

«Мечты сбываются! Газпром. Ваша независимость от российского газа вам в подарок, дебилы», — с сарказмом написала Весна.

«Так они же не хотели им пользоваться, что запереживали? Что с лицами? Начали осознавать, что Европа — всё?» — не понимает Антоха.

«Для этого его и взрывали. Что ж, Европа, ты хотела без газа из России жить — живи теперь. Смешно ли вам, а вот Шольцу смешно», — добавила Татьяна.

«Ну что ж. Европа раньше времени освободилась от газовой зависимости… Заводы из Германии плавно поплывут в сторону США. А Германия станет исключительно экологически чистой страной», — не без сарказма добавила Ekaterina B.

«Не понимаю, чему радуется масса людей в комментариях. Это наши деньги вложены в строительство. Это наше имущество подорвали штаты. Это хреново и для нас тоже…» — заметила Лена Б.

«Милости просим за дровами в Сибирь. Самовывоз, дорого», — пишет один из участников обсуждения.

Запас дров Юлия Безуглова © ИА REGNUM

«Осталось трубу через [территорию бывш. УССР] ликвидировать, и Европа наконец-то освободится от зависимости от «кровавого мордора»!» — призвал Антон Павлович.

«Эти идиоты неужели не в состоянии осознать, кто им так подгадил? Будут продолжать боготворить американцев и всем тупым стадом идти по указке в пропасть?» — спросила Мила.

«И где-то в стороне тихо потирает руки с ехидной улыбкой дядя Сэм», — написал Олег Б.

«Если Германия не может сама о себе позаботиться, никто другой этого не сделает», — заметила Гайка.

«Половина Европы замёрзнет, и за это спасибо «друзьям» американцам. Вот уж воистину, с такими друзьями враги не нужны», — отреагировала Елена.

«Зато у Шольца есть турбина, он может в неё ещё раз посмотреть», — смеется Наталия.

«Будут сжиженный в США покупать втридорога, лишь бы Россия нашла куда продавать свой», — написала Евгения.

«А как же потолок цены на газ? Теперь газ только через [бывш. УССР]? Пусть теперь орет Зелька, чтобы перекрыли газ…» — пишет Клава.

«Ну что, немчура, помогли вам ваши американцы?» — с сарказмом подытожил Алексей.