Санкт-Петербург, 28 сентября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Новое судно — теплоход «ВолгоБалт 203» — будет осуществлять доставку грузов между Санкт-Петербургом и Калининградом. Об этом 28 сентября сообщили в Telegram-канале «Паромное сообщение Балтийск- Усть-Луга. Фидерные перевозки контейнеров».

Portnews.ru Порт Бронка

«ВолгоБалт 203» имеет четыре трюма, их общая вместимость составляет 3100 тонн. Первая партия груза этим судном должна прийти в Калининград 6 октября.

За счёт запуска ещё одного водного транспорта от порта «Бронка» в Калининград транспортную доступность региона будут поддерживать 13 судов. Их обслуживают операторы «Оборонлогистка» (три судна), ФГУП «Росморпорт» (три судна), ОАО «Северное морское пароходство» (три судна) и «Алгоритм групп» (четыре судна).