София, 28 сентября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о выделении дополнительных 10 млн левов ($6 млн) на реализацию масштабной программы борьбы с нелегальной иммиграцией. Об этом 28 сентября сообщает БНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Деньги будут направлены на укрепление основных контрольно-пропускных пунктов в районе болгарско-турецкой и болгарско-греческой границы, а также на техническое оснащение подразделений МВД и минобороны страны, осуществляющих патрулирование соответствующих территорий.

Деньги будут направлены из специальных фондов госбюджета Болгарии.

Напомним, ранее болгарское правительство назвало критической миграционную ситуацию в ряде областей страны. Только за последние два месяца в Болгарии было задержано более двух с половиной тысяч нелегалов.