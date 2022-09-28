Белград, 28 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Блогер Юрий Хованский покинул Россию. Об этом он сообщил телеграм-каналу «Осторожно, новости».

KirillSorokin Юрий Хованский

По словам блогера, он эмигрировал в Сербию. «Получил свой загранпаспорт. Чемодан. Вокзал. Сербия», — добавил он. Ранее Хованский уже говорил о желании переехать в интервью для журналистки Ксении Собчак.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году Хованского арестовали из-за исполненной им в 2018 году песни о теракте «Норд-Ост». Блогер провел пять месяцев в СИЗО, а затем находился под запретом определённых действий вплоть до июля 2022 года. В сентябре Хованского исключили из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга.