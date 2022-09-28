Стамбул, Турция, 28 сентября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В Босфорском проливе приостановлено движение судов, сообщает вечером 28 сентября служба береговой охраны Турции.

Interiot Проливы Босфор и Дарданеллы (обозначены красным и жёлтым цветом соответственно)

По информации береговой охраны, движение было приостановлено из-за аварии 190-метрового сухогруза Viva Eclipse, шедшего в Россию.

По предварительным данным, у судна заклинило руль.

«Буксиры Kurtarma-8-9-10 и катер KEGM-3 были немедленно направлены на место происшествия к сухогрузу Viva Eclipse длиной 190 метров, руль которого заблокировался перед Ускюдаром во время плавания из Тузлы в Россию. Движение в проливе временно приостановлено», — говорится в сообщении.