Валуйский район, Белгородская область, 28 сентября, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В Валуйском городском округе после детонации снаряда пострадали 14 человек. Об этом 28 сентября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По данным главы региона, ЧП произошло из-за человеческого фактора. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают оперативные службы.