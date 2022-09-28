Ханты-Мансийск, , 17:49 — REGNUM В Югре, как и во всей Российской Федерации, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. С таким официальным заявлением выступил 28 сентября временно исполняющий обязанности военного комиссара ХМАО Роман Вуколов.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Причём Роман Вуколов выступил с разъяснениями впервые с начала частичной мобилизации.

Он отметил, что войскам нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики.

«Приоритет планируется отдавать тем призывникам, которые имеют подходящие военно-учётные специальности, а также боевой опыт», — пояснил Вуколов.

Гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, предоставляются те же социальные гарантии, что и контрактникам, акцентировал военком Югры.

«Гражданину, призванному в рамках частичной мобилизации, будет ежемесячно начисляться по окладам денежное довольствие, соответствующее воинскому званию и должности, надбавки, связанные с условиями прохождения военной службы, страховые выплаты. Денежные средства будут зачисляться на счёт военнослужащего и он сможет распоряжаться ими по своему усмотрению. В том числе переводить соответствующие средства семье, близким, родственникам», — разъяснил Вуколов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в россии стартовала 21 сентября 2022 года согласно указу президента рФ Владимира Путина.

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