Москва, , 17:48 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы предусматривает расходы на оборону в России в размере 4,98 трлн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Военнослужащие Дарья Антонова © ИА REGNUM

В сопроводительных материалах отмечается, что предусмотренные объемы бюджетных ассигнований увеличены по сравнению с объемами, утвержденными в прошлом федеральном бюджете.

Так, бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» в 2023 году составят 4,98 трлн рублей, в 2024 году — 4,64 трлн рублей и в 2025 году — 4,2 трлн рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела «Национальная оборона» составит в 2023 году — 3,3%, в 2024 году — 2,9% и в 2025 году — 2,5%. Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по этому разделу в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличится и составит 17,1%, в 2024 и 2025 годах уменьшится и составит 16,2% и 15,1% соответственно.

Бюджетные ассигнования, зарезервированные при формировании законопроекта по разделу «Национальная оборона», составят в 2023 году 112,2 млрд рублей, в 2024 году — 154,4 млрд рублей и в 2025 году — 155,28 млрд рублей. Они будут направлены на выполнение отдельных решений президента России и российского правительства в 2023 году в объеме 69, 21 млрд рублей, в 2024–2025 годах в объеме 112,8 млрд рублей ежегодно. На создание мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил РФ в 2023 году предусмотрено 15,96 млрд рублей, в 2024–2025 годах в объеме 16,53 млрд рублей ежегодно.

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