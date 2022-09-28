Брюссель, , 17:49 — REGNUM Предложения по новому пакету антироссийских санкций, вводимых из-за спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, огласила 28 сентября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Европейский чиновник заявила, что предполагается ввести потолок цен на российскую нефть — для этого в новом пакете заложена «правовая основа».

Также ЕК предлагает ввести запрет на продажу в Россию продукции тех областей, которые могут быть использованы в военных целях. Упоминается авиационная техника, электронные компонентов, химическая продукция.

Кроме того, новый пакет антироссийских санкций запрещает гражданам стран ЕС входить в состав руководства госкомпаний России.

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