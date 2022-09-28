Брюссель, 28 сентября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Предложения по новому пакету антироссийских санкций, вводимых из-за спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, огласила 28 сентября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Европейский чиновник заявила, что предполагается ввести потолок цен на российскую нефть — для этого в новом пакете заложена «правовая основа».

Также ЕК предлагает ввести запрет на продажу в Россию продукции тех областей, которые могут быть использованы в военных целях. Упоминается авиационная техника, электронные компонентов, химическая продукция.

Кроме того, новый пакет антироссийских санкций запрещает гражданам стран ЕС входить в состав руководства госкомпаний России.