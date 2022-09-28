Санкт-Петербург, 28 сентября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Руководство Санкт-Петербургского государственного Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) единовременно выплатить по 100 тыс. рублей мобилизованным сотрудникам, а также переведет на бюджетную форму обучения студентов — детей мобилизованных родителей, сообщили 28 сентября ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Пресс-служба СПбПУ. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

Как признали в вузе, процесс частичной мобилизации вызывает множество вопросов как у сотрудников, так и у студентов и аспирантов вуза.

«В СПбПУ начал работу информационно-мобилизационный центр с горячей линией, по которой могут быть заданы все вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Позвонив по номеру 88 007 071 899 (добавочный 3) каждый сможет получить компетентный ответ на свой запрос», — рассказали в вузе, добавив, что также работают горячие линии Минобрнауки России — 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2) и Министерства обороны (122).

Помимо этого руководство университета разработало меры поддержки мобилизованных: единовременная материальная помощь в размере 100 тыс. рублей мобилизованным сотрудникам, перевод на бюджетную форму обучения студентов, являющихся детьми мобилизованных родителей (родителя) и другие.

«28 сентября прошел первый прямой эфир с с руководителем административного аппарата ректора Владимиром Глуховым и проректором по безопасности Соколовым, в ходе которого были даны ответы на все вопросы сотрудников и студентов», — отметили в СПбПУ, уточнив, что подобные эфиры с разъяснениями по частичной мобилизации будут проходить на регулярной основе.