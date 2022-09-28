Канберра, 28 сентября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Австралийская актриса Самара Уивинг («Я иду искать») получила главную роль в хорроре Azrael. Об этом сообщает издание Deadline.

Цитата из видеоинтервью Самара Уивинг

Постановкой проекта будет заниматься Ивэн Кац («Призраки усадьбы Блай»), а в качестве сценариста выступит Саймон Баррет («Тебе конец!»). Другие детали картины пока что не раскрываются.

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