Пекин, 28 сентября, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Страны Европейского союза занимаются саморазрушением под диктовку Соединенных Штатов Америки, сообщает 28 сентября китайское издание China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Издание отмечает, что ЕС в последний год ужесточил политику в отношении Китая под давлением США, вводя новые правила в отношении китайских инвестиций в Европе и санкции из-за «нарушения прав человека», а также объявил КНР «стратегическим соперником».

При этом в 2021 году торговля ЕС и Китая показывала уверенный рост даже после пандемии COVID-19. Китай был крупнейшим торговым партнером ЕС, а Евросоюз был вторым по масштабу торговым партнером КНР.

Теперь же в странах ЕС приближается рецессия, замедляется деловая активность, снижается экономический рост и множатся энергетические проблемы.

«ЕС должен действовать более независимо, а не позволять США диктовать свою политику», — подчеркивает китайское издание.

«Подражая конфронтационной позиции США, ЕС рискует еще больше испортить отношения с Китаем, умножая ущерб экономическим интересам стран Европы», — отмечает China Daily.