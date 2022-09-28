Новосибирск, 28 сентября, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В Новосибирске будет создана система поддержки семей мобилизованных горожан. Такую задачу поставил мэр муниципалитета Анатолий Локоть.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«В первую очередь в помощи нуждаются семьи с детьми. Необходимо выявлять острые ситуации, быстро вырабатывать и применять меры социальной поддержки. Они должны получать все необходимые социальные услуги, — написал Локоть в своём телеграм-канале. — Проводить эту работу нужно, исходя из потребностей конкретных семей. Например, где есть дети, предоставить места в детских садах и школах вне очереди; организовать пребывание в группах продлённого дня и в спортивных секциях; предоставить психологическую помощь».

Ранее ИА REGNUM сообщало, семьи военнослужащих новосибирцев предложено отнести к льготной категории граждан и компенсировать им 50% расходов на оплату услуг ЖКХ.

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