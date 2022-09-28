Калуга, , 18:56 — REGNUM Центр, который будет координировать работу по поддержке призванных на мобилизацию жителей Калужской области, будет открыт 29 сентября на базе Волонтерского штаба #МыВместе. Задача будущего центра — объединить усилия всех, кто хочет помочь защитникам Родины, сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Со сборного пункта мобилизованные жители Калужской области отправляются в военные части для прохождения подготовки Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте»

«Со сборного пункта в Подмосковье мобилизованные жители Калужской области уже отправляются в военные части для прохождения подготовки. Там они будут обеспечены необходимым обмундированием и снаряжением для несения службы. С этими частями и нашими защитниками мы на связи. Принял решение, в случае необходимости дополнительного снабжения, незамедлительно поддержим бойцов. Обеспечим их спальными мешками, «разгрузками», «пенками», дополнительными медикаментами», — отметил Владислав Шапша.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в калужских муниципалитетах создаются рабочие группы по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан.

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