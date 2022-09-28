Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:39 — REGNUM Сотрудники и ветераны «Уралвагонзавода» поддержали жителей ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые поддержали на референдумах воссоединение с Россией. Сотни человек вышли на площадь перед Центральной проходной предприятия в Нижнем Тагиле.

Референдум по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов © ИА REGNUM

Граждане от всего сердца выразили жителям этих регионов единодушную горячую поддержку. Произошедшее является поистине историческим событием. Донбасс восемь долгих лет шёл к своей мечте. И сегодня эта мечта осуществляется.

«Мы все видели то, как открыто, с большой радостью и чистой душой люди приходили на участки и голосовали за вхождение в Россию. Жители этих регионов сделали свой выбор. Это люди, особого склада, с железной волей и стойкостью. Они в течение восьми лет, теряя родных и близких, претерпевая все возможные невзгоды, отстаивали свой выбор, свою речь и свою веру. И вот Новороссия возвращается в родной дом. Такой шаг является защитой, охранной грамотой от совершаемых против них преступлений и издевательств», — отметил председатель Совета ветеранов УВЗ Георгий Бедрик.

А представитель молодёжной организации «Уралвагонзавод» и сменный мастер цеха рам и ферм Евгений Любашкин добавил, что решение жителей данных регионов — праздник надежды и долгожданная радость. «Мы знаем, что впереди большой путь вместе с Россией. Он, безусловно, будет успешным», — сказал Любашкин. И добавил, что уралвагонзаводцы, всегда работали на совесть. И сейчас они сделают всё от них зависящее для обеспечения российской армии современной и надёжной боевой техникой.

«Она поможет остановить нацистских убийц и отстоять суверенитет нашего государства, защитить наших братьев и сестер! Победа будет за нами!» — заключил Евгений Любашкин.

А глава профсоюзной организации «Уралвагонзавода» Евгений Лутохин напомнил о скором 80-летии создания Уральского добровольческого танкового корпуса. И добавил, что коллектив Уралвагонзавода выступает за создание в Свердловской области добровольческого воинского формирования. Также Лутохин выразил надежду на то, что жители Урала и всей России поддержат эту идею, а танки, сделанные в Нижнем Тагиле, внесут свой вклад в Победу над врагом.

«Мы верим в нашего президента, в нашу армию. И мы верим в то, что наш вклад в общее дело поможет великой России одержать Победу во имя добра и справедливости», — заключил лидер профсоюза УВЗ.

Сейчас написана новая важная страница истории России. А её граждане стали свидетелями беспрецедентного единения народа, подчеркнули на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о воссоединении с Россией проводились 23–27 сентября.