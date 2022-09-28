Брянск, , 17:40 — REGNUM Все котельные запущены в работу в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе городской администрации.

Батарея

Многоквартирные жилые дома Брянска обеспечены теплом. В городе запущены все 340 котельных, 28 сентября теплоноситель начала подавать последняя проблемная станция, расположенная на улице Олега Кошевого в Фокинском районе. С собственником котельной проводилась работа с привлечением прокуратуры, напомнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон стартовал в Брянске 13 сентября.