Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Снег ожидается во второй половине ближайшей ночи в Подпорожском, Тихвинском, Лодейнопольском и Бокситогорском районах Ленинградской области, сообщил 28 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Первый снег Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, атмосферный фронт циклона «Юта» принес в Ленинградскую область обширные облачные поля и небольшие дожди, а также ограничил дневной прогрев воздуха до +10…+11 градусов.

«Завтра влияние фронта, смещающегося по периферии циклона, с юго-востока на северо-запад, сохранится и даже усилится. Дождей станет больше, особенно в ночные часы, а температура еще понизится. Ближайшей ночью в Санкт-Петербурге +5…+7 градусов, на территории области +2…+7 градусов. Днем в городе на Неве +7…+9 градусов, по области +4…+9 градусов», — указал синоптик.

Ближайшей ночью отрицательные температуры на востоке Ленобласти будут наблюдаться уже с высоты в 500 м и выше, а прогнозируемая температура воздуха у земли составит всего +2…+3 градуса. В связи с этим жители Подпорожского, Тихвинского, Лодейнопольского и Бокситогорского районов во второй половине ночи и в ранние утренние часы среди капель дождя могут увидеть и первые снежинки.

При этом, добавив специалист, образования снежного покрова ожидать не стоит, и выпавший мокрый снег будет таять.

«Повторение подобной ситуации до конца нынешней недели не ожидается. Гораздо выше вероятность выпадения первого снега в ближайшие сутки в Костромской, Вологодской области и в на востоке Карелии», — резюмировал Леус.

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