Канберра, , 17:37 — REGNUM Текст песни Starman, написанный музыкантом Дэвидом Боуи от руки, продали на аукционе. Об этом сообщает The Guardian.

Обложка альбома Дэвида Боуи «Young Americans». 1975 Davidbowie.com

По данным СМИ, покупателем стал Музей старого и нового искусства, расположенный в Австралии. Начальная стоимость лота оценивалась в £40 тыс. ($42,8 тыс), однако его продали за £200 тыс. ($212 тыс.)

ИА REGNUM напоминает, что песня Starman вышла в 1972 году. Она вошла в пятый студийный альбом музыканта The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

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