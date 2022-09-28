Канберра, 28 сентября 2022, 17:37 — REGNUM Текст песни Starman, написанный музыкантом Дэвидом Боуи от руки, продали на аукционе. Об этом сообщает The Guardian.
По данным СМИ, покупателем стал Музей старого и нового искусства, расположенный в Австралии. Начальная стоимость лота оценивалась в £40 тыс. ($42,8 тыс), однако его продали за £200 тыс. ($212 тыс.)
ИА REGNUM напоминает, что песня Starman вышла в 1972 году. Она вошла в пятый студийный альбом музыканта The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
Читайте ранее в этом сюжете: Граймс выступила против повышения цен на жильё в США