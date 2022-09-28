Москва, , 18:25 — REGNUM Главная историческая цель России на территории б. УССР — это ликвидировать террористический киевский режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман (СЗРП).

Анатолий Вассерман Dmitry Rozhkov

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России: новый этап — все новости»

«Мы должны увидеть, во-первых, воссоединение всех земель, в данный момент так или иначе оккупированных киевским режимом. Во-вторых, мы должны увидеть признание старой польской фальшивки «[бывш. УССР] — не Россия» не мошенничеством, а ложью с заранее обдуманным корыстным намерением, — сказал Вассерман. — А все оставшиеся пока в живых соучастники государственных переворотов 1991, 2004, 2014 годов должны предстать перед судом. А те, кто окажется вне пределов нашей досягаемости, должны быть истребованы. И конечная цель — это воссоединение всея Руси «Великия и Белыя и Малыя», как сказано в официальном титуле русских царей. И не только «Великия, Белыя и Малыя», но надо воссоединить в конечном счете всю Россию. Грубо говоря, то, что к моменту моего рождения называлось Советским Союзом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман заявил, что одна из целей частичной мобилизации заключается в том, чтобы свести на нет деятельность диверсионно-разведывательных сил киевского режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Вассерман объяснил, почему РФ нужна частичная мобилизация

Читайте развитие сюжета: Мэр Донецка заявил об уничтожении над городом беспилотника ВСУ