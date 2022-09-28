Черкесск, , 17:33 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии обязались обеспечить всех мобилизованных из региона необходимой одеждой и снаряжением. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов по итогам состоявшегося 28 сентября совещания, посвященного вопросам частичной мобилизации. Руководитель субъекта РФ выразил понимание по поводу беспокойства родных призванных на службу бойцов.

Частичная мобилизация Mil.ru

«Я понимаю волнение родных и близких призывников, по поводу того, как будут одеты их родные, не замерзнут ли, будет ли обеспечены защитным снаряжением, аптечками. Заверяю вас, уважаемые близкие призывников, — каждый из военнослужащих будет обеспечен всем необходимым снаряжением и одеждой, согласно требованиям Минобороны РФ», — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Он также сообщил о решении дополнительно закупить вещи, которые необходимы для несения службы, по мнению тех, кто уже находится в зоне спецоперации или имеет опыт.

Был обсужден также вопрос предоставления помощи семьям земляков, ушедших на службу в армию в рамках частичной мобилизации. По словам Темрезова, за каждой семьей будет закреплён социальный работник. Им будут выплачены положенные государством выплаты.