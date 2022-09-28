Новокузнецк, Кемеровская область, , 17:30 — REGNUM Ректор Сибирского государственного индустриального университета (Новокузнецк) Алексей Юрьев и директор Автомобильно-дорожного института Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный технический университет» Роман Заглада подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Лекционный зал в вузе Seth Sawyers

Отмечается, что документ расширяет возможности вузов в области образования и науки.

Так, в рамках соглашения запланирован обмен научными и образовательными инновациями, совместные научные мероприятия и обмен делегациями.