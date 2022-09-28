Элиста, 28 сентября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Жители освобождённых территорий ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей приняли для себя важное решение и проголосовали за воссоединение с Россией. Калмыкия поддерживает их выбор, написал в своём телеграм-канале 28 сентября глава республики Бату Хасиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«В Калмыкии были созданы все условия для проведения выездного и очного голосования. Вхождение в состав России — это новая страница истории для регионов, чья судьба всегда была связана с нашей страной. Добро пожаловать домой», — написал Хасиков.

ИА REGNUM сообщало, что референдумы проходили с 23 по 27 сентября. По итогам подсчётов 100% голосов, в ДНР воссоединение с Россией поддержали 99,23% проголосовавших при явке 97,51%, в ЛНР — 98,42% (явка 94,15%), в Запорожской области — 93,11% (явка 85%), в Херсонской области — 87,05% (явка 78,86%).