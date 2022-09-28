Калуга, 28 сентября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Убийством закончилось общение на рыбалке бывших заключенных. Точку в криминальной истории должен поставить суд, сообщили 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

kaluga. sledcom.ru Место происшествия

По версии следствия, ночью 8 июля две компании мужчин ловили рыбу в разных сторонах пруда, расположенного в Думиничском районе. Обвиняемые, 43-летний и 32-летний мужчины, закончив ловлю рыбы и употребление спиртного, подошли к другой компании, в которой оказался их знакомый. Узнав друг друга, поскольку ранее отбывали наказание в одном исправительном учреждении, мужчины стали общаться. В ходе разговора на фоне воспоминаний о местах лишения свободы между ними произошел словесный конфликт, который перешёл в драку. В результате 44-летнему местному жителю обвиняемые нанесли множественные удары руками, ногами по телу, а также деревянными палками в область головы. Мужчина скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.