Союзные силы держат контроль над Красным Лиманом и ключевыми трассами
Красный Лиман, ДНР, 28 сентября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Контроль над городом Красный Лиман (Краматорский район, ДНР) удерживают союзные силы в ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, сообщили 28 сентября в пресс-службе Народной милиции республики.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Операция Z
Отмечается, что бойцы НМ ДНР, ЛНР и ВС России «полностью контролируют ситуацию на всех направлениях атак бандформирований Киева».
Кроме того, под контролем союзных сил находятся «стратегические трассы», хотя бандеровские боевики и пытаются отрезать от снабжения город.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе спецоперации 28 сентября по скоплениям техники бандеровцев юго-западнее Красного Лимана был нанесён удар из РСЗО «Смерч».