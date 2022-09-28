Красный Лиман, ДНР, 28 сентября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Контроль над городом Красный Лиман (Краматорский район, ДНР) удерживают союзные силы в ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, сообщили 28 сентября в пресс-службе Народной милиции республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Отмечается, что бойцы НМ ДНР, ЛНР и ВС России «полностью контролируют ситуацию на всех направлениях атак бандформирований Киева».

Кроме того, под контролем союзных сил находятся «стратегические трассы», хотя бандеровские боевики и пытаются отрезать от снабжения город.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе спецоперации 28 сентября по скоплениям техники бандеровцев юго-западнее Красного Лимана был нанесён удар из РСЗО «Смерч».