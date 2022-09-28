Владимир, 28 сентября 2022, 17:28 — REGNUM Реконструкция Владимирского областного академического театра драмы может завершиться ранее намеченного срока. Об этом 28 сентября по итогам выездного совещания сообщил губернатор Александр Авдеев.
Ежедневно на объекте работает почти 80 человек. Подрядчик доработал проектные решения, есть чёткое понимание по модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования. При наступлении холодов ремонтные работы приостанавливать не планируют — в здании установят тепловые завесы, чтобы не срывать график и провести демонтаж старых и монтаж новых витражных окон фасада.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимирский драмтеатр горел в июне 2020 года. Площадь пожара составила 500 кв. м.