Владимир, 28 сентября 2022, 17:28 — REGNUM Реконструкция Владимирского областного академического театра драмы может завершиться ранее намеченного срока. Об этом 28 сентября по итогам выездного совещания сообщил губернатор Александр Авдеев.

Ремонт во Владимирском театре драмы
Ремонт во Владимирском театре драмы
https://avo.ru

Ежедневно на объекте работает почти 80 человек. Подрядчик доработал проектные решения, есть чёткое понимание по модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования. При наступлении холодов ремонтные работы приостанавливать не планируют — в здании установят тепловые завесы, чтобы не срывать график и провести демонтаж старых и монтаж новых витражных окон фасада.

«При демонтаже вывезли не под 500, как было в смете, а 1 000 тонн выгоревших конструкций. Срок сдачи объекта по контракту — в начале 2024 года. Подрядчик со сдержанным оптимизмом планирует закончить реконструкцию к началу следующего театрального сезона — в сентябре 2023 года. Будем благодарны строителям, если получится», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимирский драмтеатр горел в июне 2020 года. Площадь пожара составила 500 кв. м.