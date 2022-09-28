Владимир, 28 сентября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Реконструкция Владимирского областного академического театра драмы может завершиться ранее намеченного срока. Об этом 28 сентября по итогам выездного совещания сообщил губернатор Александр Авдеев.

https://avo.ru Ремонт во Владимирском театре драмы

Ежедневно на объекте работает почти 80 человек. Подрядчик доработал проектные решения, есть чёткое понимание по модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования. При наступлении холодов ремонтные работы приостанавливать не планируют — в здании установят тепловые завесы, чтобы не срывать график и провести демонтаж старых и монтаж новых витражных окон фасада.

«При демонтаже вывезли не под 500, как было в смете, а 1 000 тонн выгоревших конструкций. Срок сдачи объекта по контракту — в начале 2024 года. Подрядчик со сдержанным оптимизмом планирует закончить реконструкцию к началу следующего театрального сезона — в сентябре 2023 года. Будем благодарны строителям, если получится», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимирский драмтеатр горел в июне 2020 года. Площадь пожара составила 500 кв. м.