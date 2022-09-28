Ижевск, , 17:26 — REGNUM Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения в отношении директора ООО Частная охранная организация «Щит», который обвиняется по статье об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Охрана Фотобанк Moscow-Live

Он обвиняется в том, что не обеспечил надежную охрану школы №88, в результате чего на учреждение было совершено вооруженное нападение. Было убито 17 человек, в том числе 11 детей.

Решением суда мужчина отправлен под домашний арест на два месяца — до 27 ноября текущего года. Также в его отношении установлен ряд запретов.

Как сообщало ИА REGNUM, на школу №88 26 сентября было совершено нападение. В здание ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей и два охранника, 23 человека пострадали. Нападавший являлся выпускником этой школы 1988 года. Он состоял на учете в психиатрическом диспансере с диагнозом шизофрения. После нападения он покончил с собой.

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