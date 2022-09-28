Вашингтон, 28 сентября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант отставки министра финансов Джанет Йеллен и руководителя Национального экономического совета Брайана Диза после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года, сообщает 28 сентября Axios со ссылкой на неназванные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

По утверждению издания, Белый дом недоволен политическими заявлениями Йеллен, а в особенности признаниями ею собственной неправоты в оценке темпов инфляции.

Кроме того, Йеллен выражала несогласие с рядом решений президента Джо Байдена, в частности, с обвинением корпораций в росте цен и массовым списанием долгов по студенческим кредитам.

Тем не менее представитель Минфина США уже заявил, что Йеллен не намерена покидать свой пост.

Как сообщало ИА REGNUM, промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 8 ноября 2022 года.