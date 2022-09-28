Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM Следственный комитет России повторно возбудил уголовное дело по факту сноса флигеля особняка Салтыковой в центре Санкт-Петербурга, сообщили 28 сентября в пресс-службе ведомства.

Напомним, после первого обращения неравнодушных горожан и градозащитников по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина в августе 2022 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, взятых под охрану государства»).

По данным следствия, несмотря на наличие общедоступных данных о включении особняка на Большой Морской улице, 51/А, в единый государственный реестр объектов культурного наследия, был произведен частичный демонтаж, разрушение и изъятие элементов здания, являющихся предметом охраны. Соответствующих разрешений на демонтаж, разрушение и изъятие элементов, находящихся в лицевом корпусе «Особняка Е. П. Салтыковой», получено не было.

«Полученные данные послужили поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. В рамках предварительного следствия планировалось детально и объективно установить обстоятельства произошедшего в целях исключения дальнейших противоправных действий в отношении объектов культурного наследия, а также дать правовую оценку действиям причастных к этому лиц. Однако постановление следователя было отменено надзорным ведомством, не усмотревшим достаточных оснований для возбуждения уголовного дела», — пояснили в СКР.

Несмотря на это, с учетом исторической ценности и культурной значимости объекта, степени важности сохранения национального наследия для будущих поколений, по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина следствие повторно приняло решение о возбуждении уголовного дела.

«Позиция ведомства о том, что подобные факты подлежат расследованию и даче правовой оценки, неизменна», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что поздним вечером 21 сентября в СМИ появилась информация, что в Петербурге после «символичного обыска» был задержан Сергей Макаров, который с 2014 года возглавляет КГИОП Петербурга. Ему, якобы, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. До этого СКР возбудил несколько уловных дел по факту сноса исторических зданий в Петербурге. Однако информацию о задержании Макарова на утро 22 сентября опровергли в пресс-службе КГИОП. По данным СМИ, Макарову избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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