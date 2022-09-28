Вашингтон, 28 сентября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден теоретически может иметь отношение к подрыву трубопровода «Северный поток», заявил 28 сентября телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Gage Skidmore Джо Байден

Ведущий вспомнил, что Байден еще в феврале рассказывал о планах избавиться от газовой магистрали, снабжающей Европу.

«Не будет никакого «Северного потока — 2», мы положим ему конец… Обещаю вам, мы сможем это сделать», — заявил Байден за три недели до того, как Россия начала специальную военную операцию на территории бывш. УССР.

Карлсон подчеркнул, что Байден не бросал слов на ветер, так как он всегда во время своих выступлений использует подготовленные тексты.

«Он ведь не говорил, что собирается приостановить поставки газа из России в Германию. Он ставил нас перед фактом, что «Северного потока» больше не будет, что он положит ему конец, выведет его из строя, взорвет. А на вопрос «каким образом?» он отвечал: «Обещаю вам, мы сможем это сделать». Они всё продумали», — подчеркнул журналист.