Химки, Московская область, 28 сентября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. 28 сентября футбольный клуб «Химки» в матче третьего тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 сыграет с московским «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

ФК «Химки»

Стартовые составы команд:

«Химки»: Антон Митрюшкин, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Александр Филин, Даннил Камлашев, Илья Кухарчук, Бутта Магомедов, Денис Глушаков, Брайан Идову, Александр Ломовицкий, Илья Садыгов.

«Локомотив»: Даниил Худяков, Максим Ненахов, Станислав Магкеев, Тин Едвай, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Артем Карпукас, Гирано Керк, Антон Миранчук, Педриньо, Вильсон Изидор.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым. Ассистенты главного судьи — Андрей Образко и Наиль Сейфетдинов.