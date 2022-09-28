Рига, 28 сентября, 2022, 17:21 — ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Православная церковь. Крест на куполе церкви

В рамках принятых 8 сентября 2022 года парламентом страны поправок к закону о Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ) ЛПЦ представила властям список своей структуры и данные о руководящих епархиями священниках.

Как сообщил латвийский портал bb. lv, Латвийскую Православную Церковь обязали до 1 октября 2022 года в письменном виде проинформировать канцелярию президента государства обо всех архиереях ЛПЦ, о назначении или снятии с должностей главы церкви и других священников.

По утверждению авторов поправок в закон, такой порядок даст возможность убедиться, соответствуют ли священники ЛПЦ требованиям национальной безопасности.

Отмечается, что предписание властей было выполнено досрочно. Латвийская Православная Церковь проинформировала канцелярию о том, что предстоятелем церкви является митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Александр Кудряшов, 1939 года рождения), архиереями — епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр (Сергей Матренин, 1973 года рождения) и епископ Елгавский Иоанн (Владимир Сичевский, 1978 года рождения).

Присланные церковью сведения канцелярия президента Латвии опубликовала в официальном издании Latvijas Vеstnesis. Новый закон также определил независимость ЛПЦ от Московского Патриархата.