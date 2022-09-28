Ханты-Мансийск, 28 сентября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В Югре семьи мобилизованных и участников специальной военной операции предлагается освободить от платы за детский сад и школьное питание. Об этом заявил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Правительство Югры внесло соответствующую инициативу в думу ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ о проведении в России частичной мобилизации, которая проводится, прежде всего, для контроля над освобождёнными в ходе спецоперации территориями.