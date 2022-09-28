Кемерово, , 17:21 — REGNUM Кузбасские военнослужащие должны получать 200 тысяч рублей не через четыре месяца пребывания в зоне спецоперации, как указано в нынешней редакции регионального закона, а сразу, как только их призвали. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что в региональный закон Кемеровской области о поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, внесены изменения.

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«Деньги должны поступать на счёт, который укажет человек. Это нужно сделать уже сегодня, чтобы семьи военнослужащих имели дополнительную финансовую поддержку. Также и предприятия всех форм собственности, с которых призывают сотрудников, должны произвести свои выплаты», — подчеркнул Цивилёв.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе принято решение обеспечить всех мобилизованных тёплой одеждой.

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