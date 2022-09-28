Кострома, 28 сентября, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В Костроме подвели итоги конкурсов по определению организаций, которые будут обслуживать городские маршруты общественного транспорта в период с 1 октября 2022 года по 30 июня 2023 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Троллейбус в Костроме

31 автобусный и 6 троллейбусных маршрутов остались за прежними 14 перевозчиками — Троллейбусным управлением и индивидуальными предпринимателями, хорошо известными костромичам. Организации из других регионов интересов к лотам не проявляли.

При этом, общая сумма контрактов была увеличена на 20 млн рублей — до 90 млн. Денег добавили по наименее окупаемым маршрутам с низким пассажиропотоком.

Напомним, конкурсы на автобусные маршруты пришлось заявлять дважды. Ранее перевозчики проигнорировали их. Предположительно они настаивали на увеличении сумм контрактов, ссылаясь на отсутствие компенсаций от администрации за провоз льготных пассажиров. Судя по всему, частникам и администрации удалось договориться.

На протяжении срока действия контрактов перевозчиков будут штрафовать по-новому — не только за неисполнение рейсов, но и за невыход на линию в вечернее время и плохое содержание транспортных средств. За счёт этого общая сумма финансовых наказаний может вырасти вдвое — с 2,4 до 4-5 млн рублей в месяц.