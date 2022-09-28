Екатеринбург, 28 сентября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. 28 сентября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче третьего тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 одержал минимальную победу над московским «Торпедо» со счетом 1:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Команда Урал

Единственный мяч на первой минуте встречи забил 26-летний арендованный из «Родины» нападающий «Урала» Алексей Каштанов. Желтые карточки получили Силвие Бегич, Илья Быковский и Давид Караев.

Составы команд:

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эммерсон, Быковский (Гогличидзе, 73’), Газинский (Мишкич, 61’), Сиссе, Ранджелович (Гаджимуратов, 61’), Влут (Филипенко, 83’), Егорычев (Юшин, 61’), Каштанов.

«Торпедо»: Довбня, Кожемякин (Енин, 75’), Шапич, Кутепов, Самсонов (Нетфуллин, 46’), Чурич (Коста, 76’), Савич, Караев (Султонов, 80’), Роганович, Каймаков, Лаптев (Турищев, 38’).