Владикавказ, 28 сентября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло разъяснил порядок работы мобильных оперативных групп, которые будут проверять прибывающих в регион граждан и вручать им повестки о мобилизации. По словам руководителя региона, повестка будет вручаться тем гражданам, которые включены в список подлежащих призыву.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Меняйло

При этом в списки включены жители всех субъектов РФ, а не только Северной Осетии, подчеркнул Меняйло. Они получены от Министерства обороны РФ.

«На въездах в республику и на МАПП «Верхний Ларс» организованы мобильные оперативные группы — они будут проверять въезжающих в республику. Если гражданин подлежит призыву, в соответствии с федеральным списком ему на месте вручат повестку. Теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны», — написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Лицам, которым будут вручены повестки, разъяснят, какие последствия будет иметь их неявка на призывной пункт, подчеркнул глава РСО-Алании.

Напомним, власти Северной Осетии из-за наплыва желающих пересечь границу России с Грузией в пункте пропуска «Верхний Ларс» предприняли ряд мер, в том числе организовали работу передвижных мобилизационных пунктов военкоматов.