Ярославль, , 17:14 — REGNUM Два депутата муниципалитета Ярославля нового созыва написали заявления о работе на постоянной основе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в представительном органе.

Олег Ненилин муниципалитет Ярославля

Стать профессиональными депутатами планируют Алексей Малютин и Олег Ненилин. Оба они, вероятно, будут избраны заместителями председателя муниципалитета. Председатель муниципалитета (им станет Сергей Калинин) работает на постоянной основе по должности.

Максимальное число депутатов на постоянной основе в муниципалитете — три человека. В конце прошлого созыва, кроме председателя, депутата на постоянной основе не было.

Остальные депутаты не получают зарплату за свою работу, но могут компенсировать из бюджета расходы на осуществление деятельности (оплата помощников, аренда помещения, полиграфия) до 35 тысяч рублей в месяц.

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