София, 28 сентября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Совет министров Болгарии своим специальным распоряжением продлил срок действия льгот на оплату электроэнергии для небытовых предприятий по всей стране. Об этом 28 сентября сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

Нынешняя программа субсидирования будет действовать до 31 декабря. Предполагается, что услугами этого проекта смогут воспользоваться в общей сложности 633 тысяч структур.

Деньги на осуществление программы будут и в дальнейшем выделяться из государственного бюджета.

Напомним, ранее руководители ряда заводов, фабрик и фирм Болгарии пригрозили правительству массовыми протестами из-за резкого роста тарифов на энергоносители.