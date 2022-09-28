Петрозаводск, 28 сентября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В столице Карелии Петрозаводске для мобилизуемых граждан организовано ежедневное горячее питание, сообщили 28 сентября в комитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Столовая

«Квалифицированные повара Петрозаводского колледжа технологии и предпринимательства готовят блюда и ежедневно, а питание и доставку блюд организует комитет», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что эта работа продолжится до завершения мобилизационной кампании.

Напомним, 21 сентября президент РФ объявил о начале частичной мобилизации населения.