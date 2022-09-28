Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM На базе Общественного штаба по вопросам реновации в Санкт-Петербурге создали четыре рабочие группы. Их утвердили в рамках первого заседания Общественного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

Первая группа будет осуществлять мониторинг обращений и организацию обратной связи с жителями. Её члены будут проводить встречи, анализировать поступившие предложения от жителей домов, подпадающих под реновацию, и экспертов. Это станет основой для дальнейшего формирования законодательной инициативы. Группу возглавил депутат Заксобрания от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

«Вторая группа — рабочая группа по внесению изменений в законодательство о комплексном развитии территории Санкт-Петербурга. То, что губернатор отложит сейчас закон, не означает, что мы не должны сформировать грамотную профессиональную законодательную базу», — отметила депутат Заксобрания от фракции «Справедливая Россия — За Правду», вице-спикер Марина Шишкина.

Вторую рабочую группу возглавил депутат ЗакСа Денис Четырбок («Единая Россия»). Шишкина отметила, что у него для этого есть необходимый опыт. Третья рабочая группа будет взаимодействовать с исполнительными органами власти. По словам Шишкиной, это станет результатом работы первых двух групп. Рабочую группу возглавил депутат Валерий Гарнец («Единая Россия»).

Регламент заседания был отчасти нарушен, члены Общественного штаба желали быть услышанными. Из-за этого оно из организационного перешло в дискуссионный формат. Однако Шишкина пыталась неоднократно вернуться к главной повестке заседания.

На заседании прозвучало и предложение о создании ещё одной группы, которая будет заниматься регламентом. В частности составлять график встреч членов штаба с жителями города, а также повестку предстоящих заседаний штаба.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов предложил депутатам приостановить действие положений принятого в июне 2022 года закона о реновации. В таком случае начало реновации перенесут на 2024 год.

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