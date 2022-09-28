Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена планирует обратиться к законодателям и бизнесменам с призывом покончить с голодом и связанными с плохим питанием заболеваниями в Штатах в течение следующих восьми лет. План Белого дома, состоящий из пяти частей, предусматривает расклеивание этикеток с информацией о составе продуктов на передних частях упаковок и расширение продовольственных программ для малообеспеченных семей, сообщает 28 сентября UPI.

Джо Байден (сс) The White House

Во время конференции Белого дома, посвященной голоду, питанию и здоровью, администрация 28 сентября призовет законодателей, активистов и бизнесменов помочь расширить доступ к продовольствию, сделать питание более здоровым, поддержать исследования в области питания и помочь населению увеличить физическую активность.

Напомним, что Белый дом задался целью к 2030 году решить проблемы в сфере продовольственной безопасности и сократить количество заболеваний, связанных с плохим питанием, таких как диабет, гипертония и ожирение.

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