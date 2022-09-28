Кемерово, , 17:11 — REGNUM В Кемеровской области принято решение обеспечить всех мобилизованных тёплой одеждой. В настоящее время составлен перечень вещей, при необходимости он может расширяться. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Идёт отправка наших ребят на [территорию бывш. УССР]. Я лично провожаю каждую группу. Идут лучшие из лучших, наша гордость, и мы не имеем права оставить их и их семьи без обеспечения на любом этапе. Мы полностью их сопровождаем и готовим: обеспечиваем им горячее питание в пункте сбора в Кемерове и по маршруту следования. Мы отправляем их на своих автобусах в сопровождении», — подчеркнул Цивилёв.

По его данным, каждому кузбассовцу, отправляющемуся в зону спецоперации, минпромторг региона сформирует индивидуальный комплект: утеплённые сапоги на шнурках; пять пар утеплённых носков, утеплённая тельняшка; балаклава; вязаная шапка; утеплённые перчатки; спальник.

Уточняется, что такой же комплект вещей выдадут каждому бойцу, включая тех, кто уже уехал на учебу.