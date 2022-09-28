Берлин, 28 сентября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пообещал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому разностороннюю помощь, в том числе вооружением, сообщает 28 сентября пресс-служба правительства ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Сообщение опубликовано по итогам телефонного разговора, состоявшегося в среду.

«Канцлер подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать реальную политическую, финансовую и гуманитарную поддержку [киевскому режиму], а также в защите суверенитета и территориальной целостности, включая поставки вооружения», — указано в сообщении пресс-службы правительства ФРГ.